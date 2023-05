2/9 ©IPA/Fotogramma

2 MAGGIO/2 - Altri appuntamenti del giorno sono: l’Irpef con la presentazione cartacea presso gli uffici postali della dichiarazione Modello Redditi per il 2023 di persone fisiche dal 2 maggio al 30 giugno 2023; l’Iva di cui la dichiarazione annuale relativa al 2022, i rimborsi trimestrali, il regime speciale per i servizi e per le vendite a distanza, gli acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni; il versamento della rata d’acconto mensile delle accise sul gas naturale

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia