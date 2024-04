Roma, il 20 e il 21 aprile open day per la carta identità elettronica

Economia

Da qui l’obiettivo di “spegnere” lo Spid, indicazione arrivata anche dall’Ue che per l’identità elettronica richiede un livello di sicurezza che oggi solo la Cie è in grado di garantire. Sul sito cartaidentita.it, il ministero ha intanto pubblicato le novità riguardanti la Cie: saranno sufficienti «le credenziali di livello 1 e 2, associate alla propria carta di identità elettronica, per accedere in modo più semplice e veloce ai servizi online della Pubblica amministrazione e a quelli dei privati dotati del pulsante "Entra con Cie”