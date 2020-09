Oggi i funerali di Willy. Arrestati accusati di omicidio volontario

Centinaia di persone, molte delle quali con una maglietta bianca, si sono messe in fila da questa mattina per accedere al campo sportivo di Paliano, dove si è svolta la cerimonia. Lungo applauso all'uscita del feretro. Presente il premier Conte. Il vescovo: "Morte barbara e ingiusta, ma troviamo la forza di perdonare". Intanto si aggrava la posizione dei 4 indagati per l'omicidio del 21enne: ora rischiano fino all'ergastolo

Centinaia le persone che da questa mattina si sono messe in fila per entrare. I parenti del ragazzo sono arrivati, in lacrime, a bordo di un'auto sulla quale è stata affissa una fotografia del giovane ucciso. Familiari, amici e la maggior parte dei presenti indossano maglie e camicie bianche, come richiesto dalla famiglia, in "segno di purezza e di gioventù". Moltissimi i ragazzi che indossano magliette con la scritta "Ciao Willy". Come annunciato, è presente ai funerali anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, anch'egli arrivato a Paliano in camicia bianca, insieme alla ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese.

L'omelia del vescovo

"Perché la morte barbara e ingiusta di Willy non cada nell'oblio impegniamoci tutti, istituzioni, forze dell'ordine, uomini e donne della politica, della scuola, dello sport e del tempo libero, Chiesa, famiglie e quanti detengono le chiavi di un potere enorme, quello dei media e in particolare dei media digitali, a comprometterci insieme, al di là di ogni interesse personale e senza volgere lo sguardo altrove fingendo di non vedere, a riallacciare un patto educativo a 360 gradi". Così il vescovo di Tivoli e Palestrina, monsignor Mauro Parmeggiani, nella sua omelia. "Chiediamo a Dio anche la forza per saper un giorno perdonare chi ha compiuto l'irreparabile - ha aggiunto -. Perdonare ma anche chiedendo che essi percorrano un cammino di rieducazione secondo quanto la giustizia vorrà disporre e in luoghi, come ad esempio le carceri, che devono essere sempre più ambienti di autentica riabilitazione dell'umano".

"Questo giovane - ha proseguito ancora il vescovo - ci lascia un grande insegnamento che non vorrei che trascorsi questi giorni pieni di coinvolgimento emotivo, di giusta compassione per Willy e la sua famiglia, di sdegno verso coloro che hanno compiuto un gesto inumano, cadesse come troppo spesso accade nell'oblio o nel fermarsi a qualche targa, monumento commemorativo, intitolazione di qualche torneo di calcio o cose del genere". Monsignor Parmeggiani ha poi riferito che le offerte raccolte nel corso della messa saranno devolute, per volere della famiglia del giovane, alla Caritas.