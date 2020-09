Omicidio di Willy, cambia l'accusa per arrestati: omicidio volontario

Gli sviluppi della vicenda

Un testimone, in un'intervista al Messaggero, ha affermato: "Gabriele Bianchi ha sferrato a Willy un calcione all'addome che l'ha fatto cadere a terra e non lo ha fatto più respirare, poi tutti, lui, il fratello più piccolo Marco, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, l'hanno colpito ancora. Senza pietà”. Oggi è stata chiusa per cinque giorni la palestra Millennium Sporting Center di Lariano, frequentata di fratelli Bianchi, entrambi arrestati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. Il provvedimento è scattato dopo i controlli amministrativi in cui sarebbero emerse "gravi violazioni di natura amministrativa".

Invece, il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, in un post sui social ha annunciato di voler dedicare un monumento alla memoria per non dimenticare Willy. “Ho pensato che tutto il giardino (che non è buio ma che vide quella notte il danneggiamento di alcuni lampioni) può essere trasformato in una 'Piazza della Memoria', un salotto urbano per i ragazzi”, ha spiegato il primo cittadino. I funerali di Willy si svolgeranno domani e, da quanto appreso, sarà presente anche il premier Giuseppe Conte.