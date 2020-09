Omicidio Colleferro, chiusa palestra frequentata da fratelli Bianchi

Il provvedimento è scattato in seguito ai controlli amministrativi di polizia, carabinieri e Asl di zona in cui sarebbero state riscontrate "gravi violazioni di natura amministrativa"

Rimarrà chiusa per cinque giorni la palestra Millennium Sporting Center di Lariano, frequentata di fratelli Bianchi, entrambi arrestati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte , il 21enne picchiato e ucciso a Colleferro il 6 settembre. Il provvedimento è scattato dopo i controlli amministrativi effettuati da polizia, carabinieri e Asl di zona in cui sarebbero state riscontrate "gravi violazioni di natura amministrativa" ( GLI ARRESTI - L'AUTOPSIA - LA BANDA - L'INTERROGATORIO DEGLI ARRESTATI - LE PAROLE DI CONTE ).

La chiusura

Sono al vaglio da parte delle forze dell'ordine ulteriori contestazioni relative a diverse violazioni riscontrate in materia di sicurezza igienico-sanitaria. I controlli sono stati disposti anche in funzione delle direttive impartite durante l'ultimo Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi. A quanto si apprende, sarebbe stata rilevata la presenza di alcuni lavoratori irregolari. Si attendono inoltre gli esiti sulla salubrità dell'acqua delle piscine, dove sono stati effettuati i prelievi per la ricerca di eventuale presenza di legionella.