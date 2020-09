Omicidio Colleferro, il sindaco: "Piazza della Memoria" per Willy

"Per ricordare Willy negli anni ho già detto che vorremmo realizzare in quel luogo un monumento. Ieri, sentita anche la Città Metropolitana per un eventuale sostegno, ho pensato che tutto il giardino (che non è buio ma che vide quella notte il danneggiamento di alcuni lampioni) può essere trasformato in una "Piazza della Memoria", un salotto urbano per i ragazzi". Così il sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna in un post su Facebook. "Un bando di idee per questo mi sembra la cosa più giusta da fare", ha aggiunto. (IL TESTIMONE - GLI ARRESTI - L'AUTOPSIA - LA BANDA)

"Colleferro non posto peggiore del mondo"

Poi il sindaco ha spiegato che "sarebbe il caso di smetterla con questo racconto distorto della nostra Colleferro e del territorio, a tutto c'è un limite!". In questi giorni la cittadina è stata da alcuni descritta "come il luogo peggiore del pianeta". "Noi siamo una comunità operaia e operosa alla quale è capitata una tragedia, Willy c'è morto in braccio a noi Colleferrini: chiediamo rispetto del nostro dolore, non si abusi della nostra dignitosa compostezza, ispirataci da questa dignitosa famiglia. Colleferro e tutto il territorio non sono periferie degradate; chi lo afferma o sta in malafede o non ci conosce".