Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Intanto, ieri Silvio Berlusconi è stato dimesso dal San Raffaele. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

Con 7.931 tamponi effettuati, sono 125 i nuovi contagi in Lombardia, con una percentuale tamponi/positivi pari all'1,57%,. Sono due i nuovi decessi per un totale di 16.901 morti in regione dall'inizio della pandemia. Stabili i ricoveri in terapia intensiva (28), in crescita quelli negli altri reparti (+10, 262). A Cremona, Lodi, Mantova, Pavia e Sondrio non si registra alcun contagio, mentre sono 44 i nuovi positivi a Milano, di cui 21 a Milano città, e 31 nella provincia di Monza e Brianza.