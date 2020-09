Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Quattro classi in isolamento a Milano dopo i primi tamponi positivi di alunni e operatori scolastici, questo quanto riferito dall'Ats del capoluogo lombardo. "Viste le numerose richieste sul tema 'rientri a scuola' - scrive Ats Città Metropolitana di Milano in una nota - comunichiamo che ieri sono state ricevute segnalazioni di 4 casi di tamponi positivi al Covid-19 che hanno portato all'isolamento delle classi frequentate" dai soggetti. In un caso è stata isolata anche una educatrice.

Primi casi di positività tra gli alunni e gli operatori e prime 4 classi in isolamento a Milano. Lo ha comunicato l'Ats del capoluogo lombardo. "Viste le numerose richieste sul tema 'rientri a scuola' - scrive l'Ats Città Metropolitana di Milano in una nota - comunichiamo che ieri sono state ricevute segnalazioni di 4 casi di tamponi positivi al Covid-19 (uno in una scuola primaria, uno in una scuola dell'infanzia, uno in un nido e uno in un nido/scuola dell'infanzia) che hanno portato all'isolamento delle classi frequentate" dai soggetti. Nel caso del nido, è stata isolata anche una educatrice.