Coronavirus, Silvio Berlusconi oggi dimesso dal San Raffaele

Il leader di Fi resterà in isolamento, secondo quanto si è appreso, probabilmente nella sua residenza di Arcore, fino a quando non avrà un secondo tampone negativo

Silvio Berlusconi sarà dimesso oggi, intorno alle 11.30, dall'ospedale San Raffaele di Milano. Era stato ricoverato giovedì 3 settembre con una polmonite bilaterale dopo essere risultato positivo al coronavirus (LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN LOMBARDIA). A quanto si apprende Berlusconi resterà in isolamento, probabilmente nella propria residenza di Arcore, fino a quando non avrà un secondo tampone negativo.

L'ex premier ha trascorso 12 giorni in ospedale. Nei giorni scorsi Alberto Zangrillo, primario di Terapia intensiva del San Raffaele di Milano, aveva parlato di un quadro clinico "confortante" in merito alle condizioni di salute di Berlusconi. (LA FOTOSTORIA DI BERLUSCONI - LE TAPPE DELLE SUE ULTIME SETTIMANE)