Partono domani i primi voli Roma-Milano covid free

Al via da domani due voli Roma Fiumicino-Milano Linate di Alitalia, sui sette operativi sulla tratta, che trasporteranno solo passeggeri negativi al Covid-19. Il volo sarà accessibile a chi ha eseguito il test antigenico rapido prima di imbarcarsi o a chi presenta la certificazione di un tampone molecolare (test PCR) o antigenico effettuato nelle 72 ore precedenti la partenza. Lo rende noto un comunicato congiunto di Regione Lazio, Adr ed Alitalia (CORONAVIRUS: LA DIRETTA - LO SPECIALE).

Gli obiettivi

L'idea, si legge in una nota, punta a "avviare un percorso di ripresa del traffico", e in futuro non si esclude di estendere la proposta "ad altri voli con particolare riferimento a collegamenti internazionali e intercontinentali da e verso origini con situazioni epidemiologiche di maggiore attenzione o per le quali, in assenza di screening preventivo o altre misure precauzionali speciali, vigono attualmente obblighi di isolamento fiduciario o altre restrizioni". Obiettivo quindi far riprendere il traffico, sottolineano Regione, Adr ed Alitalia, "in particolare sui flussi di maggior rilevanza per il Paese, e più in generale per rafforzare la fiducia dei viaggiatori nei confronti dell'aereo che rimane il più sicuro fra i mezzi di trasporto grazie a tutti i protocolli e le soluzioni adottate dal settore aeronautico a difesa della salute dei passeggeri, degli equipaggi e di tutti gli operatori aeroportuali, come i filtri HEPA a bordo degli aeromobili che permettono un ricambio completo dell'aria in cabina ogni 2-3 minuti. Ma anche tutti gli interventi adottati negli aeroporti per assicurare i più elevati standard di sicurezza: dall'attività di sanificazione, fino alla rimodulazione degli spazi interni per garantire il distanziamento sociale, all'installazione di dispenser di gel igienizzante e termoscanner".

I due voli Covid-free

Oggetto dell'offerta il volo Alitalia AZ 2038 delle ore 13:30 (attivo tutti i giorni della settimana) e l'AZ 2092 delle ore 17:30 (attivo dal lunedì al venerdì). I viaggiatori intenzionati a partire da Fiumicino su questi due voli potranno effettuare il test antigenico rapido, effettuato con un tampone nasale, presso il drive-in attivo nel parcheggio Lunga Sosta dell'Aeroporto "Leonardo da Vinci". La struttura, la più grande del Lazio, dispone di sei checkpoint sanitari per il prelievo dei campioni, può accogliere fino a 130 autovetture ed è aperta sette giorni su sette. In alternativa al drive-in, i passeggeri potranno effettuare il test antigenico rapido anche presso il presidio sanitario situato agli Arrivi del Terminal 3 dell'aeroporto "Leonardo da Vinci", dopo l'uscita dalla sala riconsegna bagagli, il giorno stesso della partenza. In entrambe le strutture verrà predisposta una corsia preferenziale dedicata ai viaggiatori dei due voli per Milano. In ogni caso, ai passeggeri che decidono di effettuare il test in aeroporto "si consiglia di arrivare in aerostazione con largo anticipo".