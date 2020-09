Il premier sul piano per la ripresa economica dopo la crisi causata dall’emergenza coronavirus: “Il piano Next generation you è un progetto per voi, per restituirvi un Paese migliore”. Sull'avvio delle lezioni: "Lavoreremo per superare le criticità, ho apprezzato le parole di Mattarella, la scuola non sia luogo di polemiche"

"Il piano Next generation you è un progetto per voi, per restituirvi un Paese migliore". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando con gli studenti a Norcia (Perugia). "Se perderemo questa sfida avrete il diritto di mandarci a casa" ha aggiunto il premier riferendosi al Recovery fund per la ripresa economica dopo la crisi causata dall’emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE).

"Italia in fase avanzata di studio e approfondimento del piano" approfondimento Recovery Plan, le linee guida per rilanciare l'Italia: ecco le misure "L'Italia sta facendo il suo piano nazionale - ha detto ancora Conte - e siamo nella fase avanzata di studio e approfondimento". "E' molto bello che a livello europeo - ha sottolineato il premier con gli studenti - quando hanno pensato a questo grande piano d'intervento per i Paesi più sofferenti per la pandemia lo hanno chiamato Next generation you".

Il premier Conte in visita alla scuola di Norcia - ©Ansa

"Lavoreremo per superare criticità nelle scuole" approfondimento Primo giorno di scuola, cosa ha funzionato e cosa non è andato Il premier si è soffermato sull'inizio dell'anno scolastico: "Abbiamo lavorato per assicurare che questo anno scolastico possa svolgersi con didattica in presenza. Siamo consapevoli delle criticità e abbiamo lavorato tanto e continueremo a farlo per superarle mano a mano che si presenteranno. Abbiamo predisposto una serie di regole e precauzioni, di impegni finanziari - ha aggiunto - ma anche di dedizione personale e professionale di tantissimi, di tutti coloro che partecipano a questo sforzo collettivo".



"Parole Mattarella apprezzabili, scuola non sia luogo di polemiche" leggi anche Scuola, Mattarella a Vo' Euganeo: "Sfida decisiva per l'Italia" Conte detto di aver "apprezzato le parole del presidente Mattarella ieri quando ha detto che la scuola non deve essere un luogo di polemiche. E' l'ennesima sfida che il nostro Paese sta affrontando e sono convinto, sono fiducioso, che anche a questa riusciremo a rispondere in modo assolutamente positivo. A vincerla tutti insieme".