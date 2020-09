Nel giorno del ritorno tra i banchi dopo lo stop anticipato per l’emergenza coronavirus, davanti a diversi edifici scolastici si sono creati ingorghi di studenti e genitori (con qualche persona senza mascherina) e non sono stati rispettati i distanziamenti anti Covid-19. In alcuni casi, quindi, non hanno funzionato gli ingressi scaglionati da più cancelli e con orari diversi per le varie classi