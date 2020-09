Recovery Plan, le linee guida per rilanciare l'Italia: ecco le misure

9/16 ©Ansa

Per quanto riguarda equità e inclusione, l'analisi del governo è che la diseguaglianza in Italia è aumentata e bisogna contrastarla anche riqualificando centri urbani e periferie. In quest'ambito, la parte più importante che entra nel programma è quella delle politiche attive del lavoro e per l'occupazione giovanile, oltre al Family Act e a una particolare formazione per le donne