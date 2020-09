Azzolina: escludo nuovo lockdown a scuola

"Con positivo no automatico classe quarantena"

approfondimento

Primo giorno di scuola, cosa ha funzionato e cosa non è andato

"Abbiamo previsto degli incentivi per mamme e papà se dovessero restare a casa con i figli - prosegue -. Non vogliamo far sentire sole le famiglie, è un anno complesso. Ma non è detto che se un bambino risultasse positivo, necessariamente tutta la classe debba andare in quarantena". "Ora per ora stiamo nominando i supplenti: solo oggi sono 25 mila quelli nominati, sinora ne abbiamo nominati 70 mila, domani ci saranno altre convocazioni, per il 24 avremo i docenti in cattedra. In passato i supplenti arrivavano a ottobre in classe, con graduatorie cartacee. Una parte di questa procedura ora è digitalizzata: sono giunte 1 milione e 900 mila domande. Così la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina a Carta Bianca. La ministra ha assicurato che il concorso straordinario a ottobre si farà.