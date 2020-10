Chiara Ferragni incinta, la foto su Instagram conquista i fan

La fashion blogger ha postato sul social uno scatto in cui indossa un abito giallo di Giambattista Valli, le mani sulla pancia che cresce a sottolineare le forme della gravidanza

Da quando Chiara Ferragni ha annunciato di essere incinta, i fan attendono nuove foto che raccontino la gravidanza. E ieri la fashion blogger li ha accontentati, pubblicando su Instagram un nuovo scatto con il pancino in evidenza. Chiara Ferragni incinta, la foto social Ieri l'imprenditrice ha postato su Instagram una foto che la ritrae con un abito giallo firmato Giambattista Valli, tra i capelli un fiocco nero che dona all'outfit un tocco romantico. Nella didascalia solo un pulcino, a riprendere il colore del vestito ma anche la tenerezza della foto. Sì perché nello scatto Chiara poggia le mani sul pancino, a sottolineare le prime forme della nuova gravidanza.

approfondimento Milano Fashion Week, Chiara Ferragni sostiene i suoi brand preferiti Tanti i commenti degli amici famosi, come Veronica Ferraro, Beatrice Valli, Chiara Biasi e Alessandra Mastronardi. Ma soprattutto i follower: “Ma dove l’hai nascosta fino a ieri?” ha scherzato una fan di Chiara. “Ma è cresciuta in un attimo” ha scritto un altro. “Ma già si vede così tanto la pancia?” è il commento di un'altra follower. E in effetti prima che l'influencer annunciasse di aspettare il secondo figlio da Fedez, nulla nelle sue forme aveva lasciato intuire la bella novità. Chiara Ferragni, a che mese di gravidanza è La prima foto di Chiara Ferragni incinta, pubblicata due giorni fa, risale in realtà al mese scorso, quando ancora non aveva annunciato pubblicamente di essere in dolce attesa. Nello scatto si vede la 33enne in intimo, nella sua ricca cabina armadio, davanti allo specchio. “Era il 9 settembre, la mia undicesima settimana” ha scritto. Facendo rapidamente due calcoli, quindi, oggi Chiara dovrebbe essere alla quindicesima settimana, quindi al quarto mese di gravidanza.

Anche in questo caso non sono mancati i commenti dei fan, che hanno scherzato sulle forme appena pronunciate della fashion blogger. “Io dopo il pranzo di Natale”, ha scritto un follower. “Io dopo aver bevuto un bicchiere d'acqua” ha commentato un'altra. “La mia pancia dopo la pizza il sabato sera” ha scritto ironicamente un'altra seguace. Il sesso del nascituro non è stato ancora annunciato anche se, secondo molti, questa volta si tratta di una femmina. Alcuni giorni fa l'influencer ha postato il video del momento in cui ha scoperto di essere incinta, lo scorso 23 luglio. Molto probabilmente, quindi, il parto avverrà tra marzo e aprile, come è stato per Leone, nato il 19 marzo 2018. Ed è stato proprio il fratello maggiore ad annunciare al mondo e ai social la gravidanza. “La famiglia si ingrandisce” avevano scritto Chiara Ferragni e Fedez a corredo dello scatto.