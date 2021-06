Covid, spostamenti transfrontalieri senza tampone o quarantena

Era attesa da tempo e rappresenta la risposta alle richieste dei transfrontalieri. Firmata ieri dal ministro della Salute Speranza, la nuova ordinanza revoca l’obbligo di tampone o quarantena in caso di rientro nel territorio nazionale a seguito di permanenza non superiore a 24 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio, abitazione e viceversa nel caso di permanenza in località nazionale con rientro all'estero. La disposizione è valida fino al 30 luglio e si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome Trento e Bolzano (SPECIALE CORONAVIRUS - AGGIORNAMENTI COVID).