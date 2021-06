1/12 ©Ansa

È attesa per oggi la decisione del Comitato tecnico scientifico in merito all’utilizzo dei vaccini anti-Covid AstraZeneca per i ragazzi, dai 18 anni in su. L’uso del farmaco per le fasce di età più giovani è tornato sotto esame dopo alcuni episodi verificatisi negli scorsi giorni

Coronavirus in Italia, le ultime notizie LIVE