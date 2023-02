Outer Banks 3, il trailer della nuova stagione

I Pogue stanno per tornare e pianteranno la loro bandiera su una nuova spiaggia. Le prime immagini Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Il trailer della terza stagione di Outer Banks è online e suggerisce che tutto sta per cambiare per la banda protagonista. Dopo aver perso il loro oro a causa dei Cameron e essersi arenati su un'isola deserta nel corso della seconda stagione, i Pogue stanno per affrontare la caccia al tesoro più grande di sempre. Questa volta finiranno a El Dorado, la città perduta, tra emozionanti riunioni di famiglia e inseguimenti mozzafiato.

I Pogue alla riscossa approfondimento Outer Banks: la terza stagione uscirà il 23 febbraio Non hanno più niente da perdere i Pogue in questi nuovi episodi in arrivo su Netflix (visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Nella loro “Poguelandia” i protagonisti di questa serie avventurosa hanno tutto ciò di cui hanno bisogno: un'isola privata, una splendida vista del tramonto e possono contare sulla reciproca compagnia. Il loro è un posto tranquillo per il romanticismo e le notti intorno al fuoco. Ma questo paradiso non durerà a lungo. "La posta in gioco sta diventando più alta" avvisano i creatori della serie Jonas Pate, Josh Pate e Shannon Burke. "I Pogue si rendono conto che le loro avventure nelle prime due stagioni sono state semplicemente il preludio di tutte le cacce al tesoro.”

Outer Banks 3: la trama GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv John B (Chase Stokes), Sarah (Madelyn Cline), Kiara (Madison Bailey), Pope (Jonathan Daviss), JJ (Rudy Pankow) e la new entry Cleo (Carlacia Grant), sono nuovamente in fuga in Outer Banks 3, per sopravvivenza. Con Ward e Rafe in cerca di vendetta e uno spietato Don a caccia di taglie, sono i Pogue contro il mondo. "Il cast ha stretto subito amicizia nella vita reale, fin dall'inizio, ed è stato così gratificante vedere queste connessioni approfondirsi nel corso degli anni in cui abbiamo lavorato alla serie” hanno detto Pates e Burke. Queste prime immagini del trailer ci danno anche uno sguardo alle storie d'amore in erba e ai pericoli della terza stagione. I Pogue sono stati piuttosto fortunati a superare una serie di esperienze pericolose in passato, ma sopravviveranno a questo nuovo capitolo e riusciranno a conquistare l’oro?