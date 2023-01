Outer Banks: la terza stagione uscirà il 23 febbraio

Ufficiale la data d’uscita dei nuovi episodi del teen drama di maggior successo di Netflix, di cui sono state diffuse alcune nuove immagini Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo La conferma dell'uscita della terza stagione di Outer Banks era già arrivata ma ora i fan della serie possono finalmente avere la definitiva certezza che a breve rivedranno i loro beniamini sul piccolo schermo. Netflix ha annunciato la data di uscita del terzo capitolo, che sarà disponibile dal prossimo 23 febbraio in tutti i Paesi in cui il servizio è fruibile (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) e ha diffuso alcune nuove immagini. Il teen drama di Josh Pate, Jonas Pate e Shannon Burke è stato uno dei più apprezzati delle ultime stagioni per l’originalità della storia raccontata e per i particolari della narrazione, che portano lo storytelling a un livello superiore rispetto ad altri prodotti orientati allo stesso bacino di pubblico.



Cosa si sa della terza stagione di Outer Banks approfondimento Outer Banks 3, al via la produzione dei nuovi episodi Finora, sulla terza stagione di Outer Banks sappiamo che è formata da 10 episodi e riprende dal punto esatto in cui è terminato il secondo capitolo. Netflix ha scelto di dare coerenza temporale al racconto, ripartendo da quando, dopo aver schivato la morte nel finale della seconda stagione, ​​John e Sarah sono in fuga e nei guai alle Bahamas. Lontani da casa e senza soldi in tasca, i ragazzi dovranno guardarsi le spalle da Ward e Rafe, che gridano vendetta. Nel frattempo, sulle loro tracce c’è anche un misterioso Don dei Caraibi, che si aggira minaccioso alla ricerca di una taglia. Ovviamente, in questa avventura i due protagonisti troveranno anche un nuovo gruppo di amici, e non solo nemici, mentre la posta di 400 milioni dollari è sempre in palio. Finalmente, dopo aver atteso per ben due stagioni, sembra che la terza sia quella giusta per veder finalmente sbocciare l’amore tra i due protagonisti, che almeno stando alle prime anticipazioni potrebbe decollare nei prossimi episodi.

FOTOGALLERY @Sony Continua gallery %s Foto rimanenti Serie TV Le migliori serie TV da vedere a gennaio 2023. FOTO Da Call my agent – Italia fino al debutto dell’attesissimo The last of us su Sky. Senza dimenticare La vita bugiarda degli adulti e il ritorno di Hunters Il commissario Gamache - Misteri a Three Pines (Sky): dall'8 gennaio. Trama: ambientata in Canada, nel Québec, la serie è una crime story con protagonista Armand Gamache (Alfred Molina), commissario dalle qualità distintive, alle prese con una serie di omicidi nella cittadina di Three Pines Il Miniaturista (Sky): dall'11 gennaio. Trama: Amsterdam, 1686. La diciottenne Nella si trasferisce in città per abitarci col marito, il ricco mercante Johannes Brandt, di vent'anni più vecchio. La casa si rivela essere molto più di un passatempo e la misteriosa apparizione di oggetti al suo interno insospettisce Nella, che inizia ad indagare sui segreti che la circondano The last of us (Sky): dal 16 gennaio. Trama: la storia si svolge vent'anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Ellie è l'unico essere umano immune al fungo e, forse, rappresenta l'unica speranza di ottenere un vaccino

Il futuro di Outer Banks GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma pare che il teen drama proseguirà almeno per altre due stagioni dopo la terza, con la quarta e la quinta. Queste sono anche le intenzioni dichiarate dal co-creatore e showrunner, Jonas Pate: “Da quando abbiamo iniziato, abbiamo sempre visto questo racconto come una serie da quattro, forse cinque stagioni”. Tuttavia, visto il successo, non è detto che non possano esserci anche stagioni successive, che vadano a raccontare aspetti non approfonditi nelle precedenti.