Outer Banks 2, le prime foto della nuova stagione della serie tv

Manca poco per la ripresa delle avventure dei giovani protagonisti di “Outer Banks”, teen-drama prodotto da Netflix con Chase Stokes e Madison Bailey. La seconda stagione, che era stata annunciata lo scorso anno, farà il proprio esordio la prossima estate, visibile anche su Sky Q e NOW . La notizia è stata accolta con entusiasmo dai fan, che attendono di conoscere gli sviluppi della caccia al tesoro milionaria tra le due giovani bande rivali: i Pogues e i Kooks.

Una caccia al tesoro tra bande rivali

L'attesa è quasi finita per “Outer Banks”, il mistery teen drama ambientato nella omonima cittadina del North Carolina tra spiagge magnifiche e panorami mozzafiato. Gli episodi della seconda stagione andranno in onda nel corso della prossima estate anche se non c'è ancora una data precisa.

Alcune immagini in anteprima sono state rilasciate e i fan si sono scatenati: nei prossimi episodi non mancheranno colpi di scena, inseguimenti ed emozioni che hanno caratterizzato la prima stagione, in onda nel 2020.