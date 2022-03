Outer Banks 3, al via la produzione dei nuovi episodi

Al via la produzione della terza stagione di Outer Banks . Nelle scorse ore l’account Instagram della serie targata Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha condiviso alcuni scatti dei protagonisti aggiornando il pubblico in merito allo stato dei lavori.

Non ci sono notizie per quanto riguarda la data di distribuzione, nessuna indiscrezione neanche sulla sinossi, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi futuri.