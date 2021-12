Outer Banks, annunciata la terza stagione

Ottime notizie per gli spettatori di “Outer Banks”, teen drama che mescola avventura, mistery e spy story all'interno di una cornice spettacolare e mozzafiato. Le vicende di John B e compagni continueranno sul piccolo schermo con l'annuncio da parte di Netflix della realizzazione di una terza stagione, in tv prossimamente . La piattaforma di streaming, che ha distribuito le puntate dal 2020, visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, ha valutato l'opportunità di proseguire la produzione in base agli ottimi risultati raggiunti con le stagioni precedenti.

Outer Banks: per quattro settimane nella Top 10

approfondimento

Le migliori serie TV da vedere a dicembre 2021. FOTO

Il pubblico è stato determinante nella decisione delle sorti di “Outer Banks”, lo show a puntate ideato da Jonas, Josh Pate e Shannon Burke in onda su Netflix da due stagioni. Il colosso di streaming ha infatti comunicato di aver dato l'assenso alla produzione di un nuovo ciclo di episodi che faranno seguito agli ultimi realizzati lo scorso anno e in onda, in streaming, dallo scorso luglio.

“Outer Banks” ha registrato degli importanti risultati positivi dal punto di vista degli ascolti: lo show è stato in cima alle classifiche di visualizzazioni settimanali negli Usa, con numeri molto alti nei primi giorni dalla pubblicazione nel catalogo e, in generale, è stata la serie inglese più vista a livello globale nelle quattro settimane successive alla prima messa in onda. Numeri considerevoli che hanno spinto Netflix alla conferma del titolo che ha conquistato nelle ultime stagioni una fetta di pubblico sempre più ampia: interpretato principalmente da ragazzi, “Outer Banks” è scritto e realizzato per essere visto anche da un pubblico più adulto, grazie alla sua trama avvincente ricca di colpi di scena e sorprese, a un cast convincente e ad un'ambientazione da sogno.



Il cast della terza stagione

La caccia al tesoro, o meglio, ai quattrocento milioni di dollari in oro, che vede coinvolti John B, l'attore Chase Stokes, con la sua squadra di amici, tra cui spicca Sarah, interpretata da Madelyn Cline, si arricchisce di un nuovo capitolo che sarà certamente all'altezza dei precedenti.

Nella seconda stagione, i due giovani protagonisti hanno rischiato la vita e sono ancora in fuga nel Mar dei Caraibi. Nuove rivelazioni potrebbero riunire il gruppo nella corsa al tesoro, una somma che potrebbe cambiare la vita dei giovani in cerca di riscatto e di un futuro migliore ma i nemici sono sempre in agguato e la posta in gioco va difesa ad ogni costo. Oltre a Stokes e Cline, nella prossima stagione torneranno gli altri membri del cast principale, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Rudy Pankow, Austin North, Drew Starkey e Charles Esten; a questi si unirà Carlacia Grant, che col personaggio di Cleo si è guadagnata un posto nel cast regolare.