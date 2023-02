Netflix ha rinnovato Outer Banks per una quarta stagione

Prima del debutto della terza stagione, Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha annunciato la conferma per la quarta stagione di Outer Banks, disponibile non prima del 2024 Condividi

Capita raramente, soprattutto negli ultimi anni, che una serie venga rinnovata per una nuova stagione prima che venga messa in onda l'ultima prodotta. La necessità di produrre risultati e avere riscontri tangibili di pubblico è la discriminante dominante. Eppure, ci sono casi in cui ci si fida talmente tanto delle impressioni del pubblico che si fanno delle scommesse sul futuro. È il caso, per esempio, di Outer Banks, la serie Netflix di successo, per la quale è stato annunciato il rinnovamento per una quarta stagione prima ancora che venga messa in onda la quarta. Non si tratta di un unicum ma è comunque un fatto raro che merita di essere sottolineato.

Le novità su Outer Banks leggi anche Sex Education 5, Emma Mackey non tornerà "Ho detto addio a Maeve" La serie teen di Netflix debutterà con la terza stagione nei prossimi giorni, pertanto, per quanto riguarda la quarta, bisognerà aspettare almeno un anno. Non prima del 2024, infatti, sarà possibile presentare al pubblico i nuovi episodi di Outer Banks, che stando alle indiscrezioni non sarebbero nemmeno ancora stati messi in produzione per quanto concerne la quarta stagione. Perché Netflix ha deciso di fare questa scommessa? I motivi dietro la decisione di rinnovare la serie con la quarta stagione prima ancora di tastare il polso del pubblico con la terza possono essere svariati, tra questi, per esempio, il finale della serie precedente che potrebbe non portare a conclusione la storia. Oppure la certezza di aver realizzato una terza serie talmente forte che, anche in base a quanto appurato con le due precedenti, la quarta non potrà che funzionare allo stesso modo. Per ora ci sono solo ipotesi e supposizioni, si avranno certezze solo quando il cast o la produzione deciderà di raccontare qualcosa di più del prodotto.

La trama della terza stagione vedi anche Per Hank Azaria i Simpson non predicono il futuro John e Sarah, che alla fine della seconda stagione hanno rischiato la morte, sono ora in fuga alla Bahamas e si ritrovano in un mare di guai per finire l’improbabile caccia al tesoro che li vede protagonisti. Ovviamente, la loro avventura li porterà a incontrare nuovi amici ma, soprattutto, nuovi nemici. La posta in gioco è alta e mentre Kiara, Pope e JJ proseguono nell’avventura da casa, loro si ritrovano a districarsi in uno scenario esotico tra nuovi rischi e nuove strepitose scoperte. Riusciranno queste a riunire il gruppo e a far superare anche questa nuova difficoltà ai protagonisti? La terza stagione è composta da 10 episodi e verrà pubblicata a partire dal 23 febbraio.