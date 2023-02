Per Hank Azaria i Simpson non predicono il futuro

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

I Simpson predicono il futuro? Sì, no, forse… Comunque non così tanto come si dice in giro. A dirlo è Hank Azaria, voce storica del cartoon ideato da Matt Groening, doppiatore di personaggi come Apu, Boe, Carl, il commissario Winchester e il sovrintendente Chalmers. Azaria ne ha parlato nelle dichiarazioni rilasciate per l’uscita di Hello Tomorrow!, tra commedia retro e fantascienza uscita il 17 febbraio su Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su Now Smart Stick).