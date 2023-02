Sex Education 5, Emma Mackey non tornerà "Ho detto addio a Maeve"

L’attrice interpreta uno dei personaggi più amati della serie e ha annunciato l’addio, totalmente inaspettato da parte dei fan, a Radio Times Condividi

Attrice rivelazione degli ultimi anni, Emma Mackey ha sorpreso i fan con una notizia improvvisa e che ha lasciato non poco sgomenti. L'attrice ha infatti rivelato di aver detto già addio a Sex Education, la serie Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ormai giunta alla quarta stagione e in procinto di avviarne una quinta.

Emma Mackey, l’annuncio dell’addio a Sex Education leggi anche Sex Education 4, al via le riprese L’annuncio dell’addio alla serie cult di Netflix è arrivato durante la serata dei BAFTA Awards, nella quale l’attrice è stata premiata come miglior attrice nella categoria Miglior stella emergente. Durante la serata in un’intervista a Radio Times, la Mackey ha rivelato che il suo viaggio all’interno dello show firmato Netflix è ormai destinato a chiudersi: Sex Education 4 sarà infatti l’ultima stagione che vedrà sul piccolo schermo il suo personaggio. In compenso, l’attrice sembra pronta a far decollare la sua carriera e prendere il volo. “Stagione 5? Ho finito la quarta appena la scorsa settimana!”, ha detto l’attrice. “No, non credo che sarò nella Stagione 5. Ho già detto addio a Maeve.”

Emma Mackey, i segnali dell’addio vedi anche Emily, il trailer della pellicola con Emma Mackey Nonostante la notizia possa aver sorpreso i fan più affezionati, la notizia dell’addio dell’attrice francese non arriva in modo del tutto improvviso. Già in precedenza infatti la Mackey aveva rivelato che in Sex Education 4 il suo personaggio, Maeve, sarebbe stato molto meno centrale e avrebbe lasciato spazio ad altri interpreti. “La sua presenza sarà più sporadica perché abbiamo a che fare con più personaggi. Quindi non ci sarò in modo così consistente”, aveva spiegato prima che le riprese della quarta stagione iniziassero a Deadline. “Ma ora siamo nel bel mezzo delle riprese e sono entusiasta di tornare. E sì, sono curiosa di sapere cosa succederà, perché anche io ancora non ne ho idea. Lo sto scoprendo man mano che procediamo, quindi sarà divertente!” aveva concluso.

Emma Mackey, i prossimi progetti dell’attrice La chiusura dell’esperienza in Sex Education è però solo il punto di partenza di nuove sfide professionali per l’attrice. La Mackey sarà infatti tra i protagonisti di uno dei film più attesi del nuovo anno: la vedremo infatti nella pellicola Barbie della regista Greta Gerwig, al fianco dei protagonisti, l’attrice Margot Robbie e l’attore Ryan Gosling. Nell’ultimo anno, inoltre, ha fatto parte del cast della pellicola di Kenneth Branagh Assassinio sul Nilo ed ha interpretato il ruolo di Emily Brontë nel film drammatico Emily di Frances O’Connor.