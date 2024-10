All’annuncio del rinnovo della serie TV, la sceneggiatrice Katharina Eyssen ha dichiarato: “Sono incredibilmente grata di aver potuto emozionare così tante persone diverse in Germania e in tutto il mondo con la nostra serie”. Eyssen ha aggiunto: “La storia della vita di Elisabetta è una storia del potere dell’amore, ma anche del coraggio di essere differente e di speranza per un futuro migliore. Ed è ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento”.