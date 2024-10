Adorazione, Noemi debutta come attrice nel trailer della serie Netflix

Il cast e i realizzatori di Adorazione sono sbarcati alla Festa del Cinema di Roma dove si è svolta l'anteprima dei primi episodi della serie Netflix che arriverà in streaming dal 20 novembre . In vista del debutto sul piccolo schermo, la piattaforma di streaming ha diffuso il trailer ufficiale dello show firmato da Stefano Mordini e destinato a un pubblico young adult. Nella clip, assieme ai giovani protagonisti, anche Barbara Chichiarelli , Ilenia Pastorelli e la cantautrice Noemi , che esordisce come attrice . Lo show sarà disponibile anche su Sky Glass, Sky Q e Now. Ecco cosa c'è da sapere.

Le anticipazioni di Adorazione, la serie televisiva targata Netflix, in catalogo dal 20 novembre, scorrono in una clip di immagini montate sulle note di Ghost Town , il brano inedito di Madame selezionato per lo show da Fabri Fibra che ha svolto il ruolo di consulente musicale del titolo. La storia ruota attorno alla scomparsa di una sedicenne , Elena (interpretata da Alice Lupparelli , volto di Un professore ), evento che sconvolge le vite dei membri della comunità di una cittadina della provincia dell'Agro Pontino. La sparizione misteriosa della ragazza innesca una trama thriller , un rompicapo di cui ogni personaggio possiede una chiave. Tutti hanno un legame con la sedicenne e potrebbero aver avuto un ruolo nella sua scomparsa . Le indagini fanno luce sui rapporti tra Elena e i suoi coetanei e tra questi ultimi e gli adulti delle loro vite. Quella che doveva essere un'estate come un'altra a Sabaudia, si rivela una stagione decisiva per le esistenze di tutti i protagonisti.

Nel cast Alice Lupparelli e Noemi

Il trailer di Adorazione rivela la costruzione di una storia finalizzata a inchiodare lo spettatore in un mistero impenetrabile, almeno quanto la mente di Elena, un'adolescente che, come molti dei suoi coetanei, vuole lasciare la provincia per dare un senso diverso a una vita che sembra già scritta.

Le dinamiche delle esistenze in una piccola città, però, sono spesso imprevedibili, come le intenzioni dei suoi abitanti.

Le immagini montate del primo teaser e del trailer ufficiale mostrano questo: giovani che si sentono piccoli per la grandezza delle proprie emozioni e dei propri sogni, e adulti che non li conoscono, chiamati ad afferrare le loro vite quando è già troppo tardi.

Nel montaggio vediamo i protagonisti. Oltre a Lupparelli, anche Beatrice Puccilli (Vera), Tommaso Donadoni (Enrico) e Giulio Brizzi (Giulio).

Nel gruppo degli adulti emergono Barbara Chichiarelli, Claudia Potenza, Ilenia Pastorelli e Noemi.

La cantautrice ha spiegato che sullo schermo veste i panni di una donna molto diversa da lei, molto determinata e indipendente. L'ha convinta a unirsi allo show il regista Stefano Mordini che, dopo il Festival di Sanremo 2022 l'ha contattata per tuffarsi in un'avventura per lei del tutto nuova.

Adorazione è scritta da Tommaso Matano, Giovanni Galassi, Gianluca Gloria e Francesca Tozzi, team di sceneggiatori che hanno lavorato sulla storia scomponendo il soggetto del romanzo omonimo di Alice Urciuolo, a sua volta una delle autrici di Skam Italia.