Adorazione, il teaser trailer della serie young adult con Noemi

È uscito il teaser trailer di Adorazione, la serie televisiva young adult che presenta un brano inedito di Fabri Fibra e che ha nel cast, tra gli altri, Noemi. Nella clip che trovate in alto, posta in testa a questo articolo, potete guardare il teaser che anticipa ciò che vedremo nell'attesissimo show televisivo che vede tra gli interpreti anche Ilenia Pastorelli e Barbara Chichiarelli. In attesa dell'anteprima ad Alice nella città e, dal 20 novembre 2024, dello streaming su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), scopriamo cosa sapere sulla serie liberamente tratta dall’omonimo romanzo di Alice Urciuolo, ambientata sulla costa dell’Agro Pontino, a Sabaudia. Adorazione è una serie televisiva di genere young adult composta da 6 episodi. Il primo teaser trailer, svelato nelle scorse ore (e visibile in alto), è accompagnato dalle note dell’omonimo pezzo inedito di Fabri Fibra.

Lo show è un coming of age che presenta una forte componente mistery. Intreccia sentimenti di diverso tipo, provati da protagonisti che appartengono a varie generazioni, in un susseguirsi di scoperte, rivelazioni e, non da ultimo, di tanti, tantissimi segreti. Proprio i segreti sono quelli che vengono gelosamente custoditi e che contribuiranno a distruggere le poche certezze di una vita di provincia, un'esistenza corale che è un’altalena tra aspirazioni e sogni infranti. Potete guardare il teaser trailer di Adorazione nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



A Sabaudia scompare la sedicenne Elena Scopriamo di cosa tratta la trama di Adorazione. L’estate è appena iniziata sulla costa dell’Agro Pontino, a Sabaudia. Improvvisamente - e misteriosamente - scompare una ragazza, la sedicenne Elena. La sua scomparsa getta un’ombra sulla piccola comunità di Sabaudia, anche se parliamo di una ragazza che da sempre dimostra una natura ribelle, motivo per cui sia la polizia che i suoi amici pensano che questa sparizione sia l’ennesimo tentativo di Elena di fuggire da quella provincia soffocante. Ma, purtroppo per Elena e per tutti, le cose non stanno così... Ciascuno degli amici di questa ragazza sa qualcosa che non dice, ha un legame segreto con lei e forse ha a che fare con la sua misteriosa scomparsa, in una sorta di Twin Peaks dove Elena è la nostra Laura Palmer.

Giovani protagonisti con le loro paure più profonde I giovani protagonisti di Adorazione si confrontano con le loro paure più profonde. Diventa difficile destreggiarsi tra le delicatissime dinamiche del gruppo. Man mano che la trama prosegue, emergono tensioni nascoste e relazioni complicate.

E, come in ogni prodotto di genere young adult che si rispetti, non manca all’appello la sfida costante con se stessi, con il diventare adulti e con il rapportarsi con i genitori. Questi ultimi non sono affatto pronti ad accettare le molteplici e dure verità sul conto dei loro figli, mal digerendo ciò che pian piano, episodio dopo episodio, emergerà.

Il cast

Nel cast della serie troviamo Alice Lupparelli (Elena), Noemi Magagnini (Vanessa), Claudia Potenza (Manuela, madre di Vanessa), Beatrice Puccilli (Vera, cugina di Vanessa), Giulio Brizzi (Giorgio, cugino di Vanessa e fratello di Vera), Penelope Raggi (Diana), Luigi Bruno (Gianmarco), Tommaso Donadoni (Enrico), Federico Russo (Christian), Alessia Cosmo (Teresa), Federica Bonocore (Melissa), Barbara Chichiarelli (Chiara, zia di Melissa), Ilenia Pastorelli (Enza, madre di Vera e Giorgio) e Noemi (Diletta, madre di Diana), al suo esordio come attrice. La serie, prodotta da Picomedia, è diretta da Stefano Mordini e scritta da Donatella Diamanti, Tommaso Matano, Giovanni Galassi, Gianluca Gloria e Francesca Tozzi.

