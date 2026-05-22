Il singolo dell'artista romano descrive lo spazio labile che si frappone tra due vite. Il tour partirà in autunno e si basa sul concetto di residenza artistica: tre date in ogni città con la sola eccezione di Roma dove saranno cinque

Con Intermezzo Bianco Max Gazzè ci accompagna, con la sua poetica delicata, nello spazio fragile tra due vite. E', questo iato umano, uno dei temi portanti del suo recente album L’ornamento delle cose secondarie. In quel vuoto che tutti abitiamo ma che pochi riescono a percepire c'è quello sguardo che non si fissa mai del tutto, ma osserva, traduce, sposta. Il tutto si innesta in un presente che entra costantemente nel lavoro: fragilità sociali, perdita di riferimenti etici, rapporto tra individuo e collettività, e una domanda continua, ossessiva e ossessionante, su cosa significhi tenere insieme il mondo oggi.

MAX GAZZE' IN TOUR IN AUTUNNO, DEBUTTO A SPOLETO Max Gazzè tornerà live con un tour autunnale composto di: oltre 40 date tra ottobre e dicembre costruite attorno all’idea della residenza artistica: in ogni città il cantautore si fermerà infatti per tre sere consecutive, con l’unica eccezione della lunga chiusura romana, trasformando ogni tappa in un racconto in più capitoli, capace di evolvere sera dopo sera. Il tour si apre il 10 ottobre al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto con una data zero, per poi entrare nel vivo con una lunga serie di residenze nei principali teatri italiani. Tre concerti consecutivi a Mestre (14-16 ottobre, Teatro Toniolo), quindi Palermo (22-24 ottobre, Teatro al Massimo) e Napoli (26-28 ottobre, Teatro Bellini). A novembre il tour prosegue con le triple date di Bologna (5-7, Teatro Duse), Milano (9-11, Teatro Dal Verme), Genova (12-14, Verdi Teatro) e Firenze (16-18, Teatro Puccini). Il viaggio continua ad Ascoli Piceno (19-21 novembre, Teatro Ventidio Basso) e Bari (23-25, Teatro Piccinni), prima di spostarsi a dicembre a Torino (2-4, Teatro Colosseo) e Trento (5-7, Teatro Sociale). Finale a Cagliari (21-23 dicembre, Teatro Massimo) e poi la lunga permanenza a Roma, dove Max Gazzè sarà protagonista di cinque serate consecutive, dal 26 al 30 dicembre, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Approfondimento Max Gazzè presenta "L'ornamento delle cose secondarie"