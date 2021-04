8/15 ©IPA/Fotogramma

Nel mondo è partita una corsa agli aiuti per l'India. Il primo carico di forniture mediche è arrivato dalla Gran Bretagna, mentre il presidente americano Joe Biden si è impegnato per un "saldo supporto dell'America al popolo indiano" con la promessa di far arrivare forniture legate all'ossigeno, materiali per i vaccini e per le terapie