Covid, in India pire fai da te illegali per bruciare i morti

In India per bruciare i corpi dei morti per covid vengono approntate pire aggiuntive fuori dai centri crematori. L'India ha superato la soglia dei 200mila morti per covid. Il Paese è travolto dalla nuova ondata, complice anche la variante locale, con un milione di casi ogni tre giorni. I cadaveri vengono cremati su pire funerarie create all'aperto. Gli ospedali restano pieni e continua a mancare l'ossigeno: arrivati i primi aiuti dal Regno Unito, impegno anche da parte degli Stati Uniti.