Abruzzo, chi erano i due vigili del fuoco morti durante un’escursione

Nico Civitella ed Emanuele Capone, vigili del fuoco del Comando di Chieti, sono morti durante un’escursione a Pennapiedimonte, precipitando in una forra. Le ricerche erano scattate il 30 aprile e i corpi sono stati ritrovati il giorno successivo. Con loro c’erano altri due colleghi, tratti in salvo dai soccorritori

Si chiamavano Nico Civitella ed Emanuele Capone i due vigili del fuoco ritrovati senza vita in una forra del fiume Avello a Balzolo, nel territorio di Pennapiedimonte, in provincia di Chieti. Erano scomparsi il 30 aprile durante un’escursione tra colleghi. Insieme a loro c’erano altri due pompieri del Comando di Chieti, Giulio De Panfilis e Gabriele Buzzelli, che sono stati tratti in salvo dai soccorritori.

Chi erano



Civitella e Capone avevano entrambi 42 anni. Erano amici, colleghi e appassionati di montagna. L’escursione si è trasformata in tragedia quando, durante il percorso, sono scivolati in una forra. Le ricerche sono state attivate la sera del 30 aprile, intorno alle 19.35, quando la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Chieti è stata attivata per la segnalazione di quattro dispersi.

Le ricerche sono proseguite per tutta la notte e nella mattinata del primo maggio le squadre del Soccorso Alpino hanno individuato i corpi. Sulle salme sarà eseguita l’autopsia.



Pagano: “Due servitori dello Stato”



"La morte dei Vigili del Fuoco Nico Civitella ed Emanuele Capone mi lascia attonito e profondamente addolorato. Due uomini valorosi, due servitori dello Stato". Così Nazario Pagano, presidente della I Commissione Affari Costituzionali della e segretario regionale Fi Abruzzo, ha espresso il proprio cordoglio per la tragedia avvenuta in Abruzzo. "Mi stringo, con rispetto e silenzio, alle famiglie di Nico ed Emanuele, ai colleghi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, al Capo Dipartimento", ha concluso Pagano.