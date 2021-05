Ricoveri ordinari Covid, solo due regioni sopra soglia d’allerta. DATI

Secondo i dati Agenas, solo Calabria e Puglia superano il 40% di posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti non di terapia intensiva. In totale i ricoverati con sintomi sono 18.381 (-559), mentre quelli in rianimazione 2.522 (-61). Secondo il bollettino dell’1 maggio, nelle ultime 24 ore sono stati 12.965 i nuovi casi, su 378.202 tamponi (ieri 13.446 casi su 338.771 test). La percentuale di positivi è al 3,4% (era al 3,97). Dall'inizio della pandemia, i casi totali sono 4.035.617 e le vittime 121.033 (+226)