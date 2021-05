Coronavirus in Italia e nel mondo: le news del 2 maggio

Pakistan, altri 113 morti e 4.400 casi in un giorno

Il Pakistan ha riportato 113 morti per Covid-19 nelle ultime 24 ore, portando a 18.017 il totale dei decessi nel Paese asiatico da inizio pandemia. Le nuove infezioni sono state invece 4.414, per un totale di 829.933 casi di contagio. Secondo i dati del Ministero della Salute pachistano il numero di casi attivi e' 89.661, di cui 5.448 in condizioni critiche. Dall'inizio della pandemia, 722.202 persone (5.193 nelle ultime 24 ore) sono guarite dalla malattia in Pakistan.