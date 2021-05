Covid, in India nuovo record di vittime: 3.689 morti in 24 ore

8/12 ©Ansa

Il governo guidato da Narendra Modi ha esteso la campagna di vaccinazione a tutti gli adulti. Ma il problema è che mancano le dosi: un paradosso, in un Paese che è il più grande produttore al mondo. Il premier, comunque, non sembra intenzionato ad adottare un nuovo lockdown nazionale (mentre in diversi Stati, come Delhi, è una realtà), perché teme un crollo dell'economia simile a quello della prima ondata. Questa riluttanza nel chiudere, però, rischia di costare caro al leader indiano