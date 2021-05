Covid India, al via vaccinazioni ma mancano le dosi

Record di contagi

Covid, nuovo record in India: oltre 400mila casi in un giorno

Nel mese di aprile l'India ha riportato circa 7 milioni di nuove infezioni da coronavirus. Ieri, in un solo giorno, sono stati registrati nel Paese asiatico 3.523 decessi, portando il totale a 211.853 da inizio pandemia. L’India rimane il quarto Paese al mondo con il maggior numero di morti in termini assoluti, dietro a Stati Uniti, Brasile e Messico. I casi sono aumentati drammaticamente nell'ultimo mese: giovedì la media di sette giorni de nuovi casi giornalieri superava le 357mila unità, cinque volte quelli che erano il primo aprile. Secondo quanto scrive The Indian Express a New Delhi si sono registrati oltre 25mila nuovi contagi con un tasso di positività del 31,61% e 412 decessi in 24 ore, un livello mai raggiunto in un solo giorno. In città e in tutto il suo territorio, il lockdown sarà esteso fino al 10 maggio.