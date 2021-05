Coronavirus in Italia e nel mondo: le notizie del 3 maggio. LIVE

(

BOLLETTINO

-

MAPPE

-

GRAFICHE

) . Figliuolo annuncia che dopo gli over 65 la campagna vaccinale si aprirà "a tutte le classi d’età", in particolare a quelle "produttive" e agli studenti. I sindacati attendo oggi la convocazione di Draghi per un tavolo sul Pnrr, da tenersi in settimana. L'attenzione di Cgil, Cisl e Uil è puntata in particolare sul blocco dei licenziamenti e sulla riforma degli ammortizzatori sociali. Il dl Sostegni oggi in commissioni Bilancio e Finanza al Senato.

Da oggi Valle d'Aosta rossa e Sardegna arancione con Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia; le altre regioni restano gialle. L'Italia ha registrato ieri il numero più basso di decessi per Covid degli ultimi 7 mesi, 144. Risale invece il tasso di positività nazionale, al 5,8%