Locatelli a Sky Tg24: "Indici migliorano ma non rilassiamoci"

“Gli indici epidemiologici sono migliorati, però abbiamo ancora una circolazione virale che non può essere sottovalutata”, dice il coordinatore del Cts. Sul vaccino: "Impensabile che i sanitari non lo facciano"

“Gli indici epidemiologici sono migliorati, però abbiamo ancora una circolazione virale che non può essere sottovalutata”. A dirlo, a Sky TG24, è il professor Franco Locatelli, che sottolinea anche: “Non è una situazione che deve indurci a un rilassamento nella responsabilità dei nostri comportamenti”. Mentre sulla folla del 2 maggio che si è radunata a Milano dopo la vittoria dello scudetto dell'Inter , il coordinatore del Cts avverte: "I festeggiamenti come ieri sono da evitare" ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE ).

Locatelli: "Impensabile che i sanitari non si vaccinino"

approfondimento

Covid, quali sono le scuole chiuse: la situazione regione per regione

“Non possiamo togliere le mascherine”, ribadisce poi il professore e aggiunge che occorre “tenere duro ancora qualche mese”. Mentre per l’estate, bisogna considerare che "sarà migliore se teniamo questo trend". Locatelli è poi intervenuto anche sulla questione del vaccino: "Impensabile che i sanitari non lo facciano", ha sottolineato. Poi sulla possibilità di vaccinare anche nelle scuole, l'esperto ha fatto presente che "quando approvati", i farmaci potranno essere estesi anche a scuola, e "forse da luglio" ci saranno i vaccini per i ragazzi.