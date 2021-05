Milano, i festeggiamenti per lo scudetto dell'Inter: DIRETTA

Tra caroselli in auto e bandiere al vento, i fan nerazzurri si sono riversati in strada per celebrare il successo: folla in piazza Duomo. La società ha invitato alla responsabilità chiedendo ai tifosi di "esprimere la gioia nella maniera più responsabile possibile: siamo campioni anche in questo!"

Folla in piazza Duomo a Milano per lo scudetto dell'Inter , conquistato a 11 anni dall'ultima volta. Dopo il pareggio per 1-1 dell'Atalanta ( LA 34ESIMA GIORNATA ) in casa del Sassuolo, l'Inter ( IL TWEET SCUDETTO ) è diventata Campione d'Italia 2020-2021 con quattro giornate d'anticipo sulla fine del campionato. Dopo il triplice fischio in Emilia è scoppiata la festa nel capoluogo lombardo. L'Inter ha invitato alla responsabilità con una nota in cui si chiede ai tifosi di "esprimere la gioia nella maniera più responsabile possibile: siamo campioni anche in questo!".

La festa

Tra caroselli in auto e bandiere al vento, i fan nerazzurri si sono riversati in strada per celebrare il successo. Anche in piazza Duomo iniziano ad arrivare i tifosi per dare il via alla festa. "I campioni dell'Italia siamo noi", "Chi non salta rossonero è" e "Come mai la Champions non la vinci mai" dedicato alla Juventus, sono i cori che stanno accompagnando la festa delle centinaia di tifosi dell'Inter tra sciarpe, coriandoli nerazzurri, bandiere e fumogeni. In lontananza, invece, proseguono i caroselli di chi ha scelto di festeggiare con la propria auto per le vie del centro.

Appello dell'Inter: "Festeggiamo in modo responsabile"

"Ora è il momento della festa: di tutti gli interisti. Una gioia che si sprigiona genuina ma che invitiamo a esprimere nella maniera più responsabile possibile: siamo campioni anche in questo!": è l'invito alla responsabilità da parte dell'Inter ai tifosi nerazzurri dopo la vittoria matematica del 19esimo scudetto. La società chiede ai propri sostenitori di rispettare il più possibile i divieti e le regole imposte dal Governo per la limitazione della diffusione del Covid-19.

Festeggiamenti anche a Torino

Caroselli dei tifosi interisti anche nel centro di Torino. Nel capoluogo piemontese tifosi con bandiere nerazzurre e colpi di clacson sulle auto in via Po e corso Vittorio Emanuele II.