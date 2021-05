10/15 ©Ansa

PIEMONTE - Dopo la scuola elementare chiude per Covid anche la media di Borgofranco di Ivrea, nel Canavese, in provincia di Torino. Tutto il plesso è stato messo in quarantena. Due casi sospetti avevano costretto il dirigente scolastico di Borgofranco di Ivrea a sospendere la didattica in presenza per le elementari dal 22 aprile in attesa dell’esito del tampone molecolare su due insegnanti. Poi i casi si sono moltiplicati e l’Asl ha disposto la chiusura della scuola fino al 6 maggio. La quarantena per le medie durerà fino al 10 maggio