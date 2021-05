In arrivo il Decreto sostegni bis, la bozza delle misure

12/16 ©Ansa

STOP IMU E TOSAP - La bozza prevede anche lo stop per tutto il 2021 al pagamento della prima rata Imu per le imprese in crisi a causa della pandemia e anche del canone unico, e dunque della tassa 'sui tavolini' per l'occupazione del suolo pubblico, da parte di bar e ristoranti e per il commercio ambulante per tutto l'anno. Nella bozza si legge che queste misure potrebbero rientrare come emendamenti al primo decreti Sostegni all'esame in Senato