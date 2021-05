Covid e scuola, Bianchi a Sky TG24: “Nel futuro Dad sarà altra cosa"

“Fondi del piano estate, un ponte verso una nuova scuola”

leggi anche

Scuola, più giorni in presenza a Nord. Al Sud 34% studenti senza pc

"I fondi del piano estate ci servono per un ponte verso un nuovo anno e per una nuova scuola", ha poi sottolineato il ministro dell'Istruzione sugli stanziamenti destinati al settore scolastico dal governo. "Abbiamo 150 milioni che distribuiamo tra tutte le scuole", ha spiegato, "la parte più consistente sono fondi europei che mettiamo a disposizione delle aree più svantaggiate del Sud, per fare una serie di attività a giugno e settembre di verifica dello stato delle conoscenze e degli apprendimenti e a luglio e agosto per ritrovare quella socialità mancata ai ragazzi. È un ponte che inizierà in estate e si proietterà tutto l'anno".

“Nel futuro la Dad sarà un'altra cosa”

Sul capitolo Dad, secondo il ministro Bianchi, nella scuola del futuro la didattica a distanza sarà presente, ma non sarà "quella che abbiamo visto l'anno scorso". Per il ministro, una delle priorità per il futuro sarà "la capacità da parte di tutti di usare tutti gli strumenti, altrimenti – ha avvertito - sara' un altro modo di discriminazione". Per questo, è necessario trasmettere "il senso critico nell'uso degli strumento, anche degli strumenti che usiamo oggi. E gli strumenti vanno usati, perché ci permettono di allargare la nostra visione".