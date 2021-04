1/10 ©Ansa

L’Italia ha riaperto numerose attività commerciali, tra cui i ristoranti, i bar all’aperto, dal 26 aprile, in zona gialla. L’Inghilterra aveva già detto addio alle restrizioni il 12 aprile, mentre in Francia bistrot e cafè potranno riaccogliere i clienti all’aperto dal 19 maggio. Ecco come si sono mossi o come si stanno muovendo diversi Paesi europei in merito a riaperture e coprifuoco nell’ambito del contrasto alla diffusione del coronavirus, anche se l'Oms Europa ammonisce: "Crisi in India impone cautela nelle riaperture"

Covid, la nuova mappa dell'Ue