Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 30 aprile

Nelle ultime 24 ore sono stati 13.446 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 14.320 . Aumentano i tamponi effettuati: 338.771, contro i 330.075 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 3,96% (ieri era al 4,3%). Sono 263 i morti, 57 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 30 aprile ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE ). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 2.214, poi la Campania con 1.898, la Puglia con 1.344. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 2.583, con 137 nuovi ingressi ( LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE ).

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 4.022.653. Le vittime in totale sono 120.807, con 263 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 288). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 15.621, per un totale di 3.465.576. I ricoverati con sintomi sono 18.940 (-411). Sono invece 414.747 le persone in isolamento domiciliare (-1.971). I tamponi sono in tutto 58.579.752 - di cui 45.160.101 processati con test molecolare e 13.419.651 con test antigenico rapido -, in aumento di 338.771 rispetto al 29 aprile. Le persone testate sono finora 25.689.062, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Tra le note del bollettino si legge che la Regione Abruzzo comunica che "dei nuovi decessi comunicati in data odierna, 1 è avvenuto nei giorni precedenti"; la Regione Emilia-Romagna segnala che "dal totale dei positivi è stato eliminato 1 caso dichiarato nei giorni precedenti, in quanto positivo al test antigenico ma non confermato da tampone molecolare"; la Regione Friuli Venezia Giulia spiega che "a causa del ripetuto blocco di una parte del sistema informativo sanitario, i dati odierni sono parziali (tamponi eseguiti, soggetti testati, clinicamente guariti, guariti, decessi e nuovi positivi)".