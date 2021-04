Dal taxi all'albergo, un circuito Covid free per chi viaggia. VIDEO

Un circuito Covid free per permettere a chi viaggia di spostarsi in sicurezza. Il tutto attraverso un’app, tramite cui controllare lo stato di sanificazione dei mezzi e dei luoghi verso cui ci si sta dirigendo. Si chiama My Safe Place, un progetto a cui hanno aderito cento taxi del Comune di Roma e più di 50 alberghi in tutta Italia. I viaggiatori possono prenotare dal loro smartphone un taxi, all’interno del quale è presente un dispositivo che eroga un disinfettante registrato e validato dal Ministero della Salute, in grado di abbattere in soli 60 secondi oltre 500 famiglie di batteri e virus, tra cui il coronavirus, con un’accuratezza del 99,9%. Nelle strutture alberghiere della Capitale che hanno aderito al circuito, il dispositivo viene dato in comodato d'uso gratuito e, in accordo con il Comune, il servizio è in omaggio ai clienti. Il progetto si sta allargando anche a yacht, aerei, bus e camper. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - QUANDO MI VACCINO?)