BRZRKR, film e serie anime tratti dal fumetto di Keanu Reeves

In questo grande progetto che approderà su Netflix, visibile su Sky Q, sarà coinvolto lo stesso Keanu Reeves. L’attore presterà la propria voce, ad esempio, per il protagonista della serie animata.

Ancora una volta la piattaforma streaming utilizza il termine anime per indicare un progetto animato. Non è dato sapere, al momento, se verrà sviluppato da uno studio giapponese, dal coreano Studio Mir o dall’americano Powerhouse Animation Studios. Se l’obiettivo del film è quello di proporre la stessa storia del fumetto, la serie animata sarà uno spin-off atto a espandere l’universo narrativo.

Il protagonista è un uomo noto come Berzerker. Un vero e proprio portento, per metà mortale e metà divinità. Una maledizione lo condanna a un’eterna propensione alla violenza. Giorno dopo giorno, un cadavere dopo l’altro. Una vera e propria condanna, che ha un netto impatto anche sulla sua psiche.

approfondimento

Vaga nel mondo da secoli e, di colpo, pare aver trovato uno scopo per andare avanti. Inizia a lavorare per il governo americano, cimentandosi nelle missioni troppo rischiose per i normali soldati. Nessuno potrebbe fare ciò che a lui riesce così facile. In cambio potrà ottenere risposta alle proprie domande sulle sue origini e, soprattutto, su come porre fine alla sua maledizione.