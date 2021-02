Keanu Reeves debutta nel mondo dei fumetti con BRZRKR

Il disegnatore Ron Garney ha diffuso un po’ di numeri a dir poco interessanti attraverso la sua pagina Facebook ufficiale. I preordini del primo volume di “BRZRKR” hanno raggiunto quota 600mila copie. Non un record assoluto, ma di certo un risultato a dir poco esaltante. Stando a queste cifre, verrebbe battuto “ Dark Nights: Death Metal ” numero 1, anche se il primo volume del 2015 di “ Star Wars ” resta in saldo vantaggio con un milione di copie vendute. È però senza dubbio il miglior lancio di “Boom! Studios”, che continua a puntare sul cinema per i propri prodotti, dopo il grande successo del crossover tra “Grosso Guaio a Chinatown” e “1997: Fuga da New York”.

La trama di BRZRKR

Considerando quella che è la filmografia di Keanu Reeves, sarebbe stato difficile aspettarsi un fumetto intimista e particolarmente riflessivo. Ciò non esclude il fatto che “BRZRKR” possa riservare livelli di lettura differenti, ma la base è puramente action.

Il protagonista è un semidio nato 80mila anni fa. Suo padre è il Dio della guerra e lui non ha conosciuto altro che sanguinolenti scontri per tutta la sua vita. Sono trascorsi migliaia di anni ma non è mai riuscito a liberarsi di quella natura violenta, la stessa di suo padre. È per metà umano e per metà divinità e, dopo aver vagato senza meta per secoli, si ritrova a lavorare per il Governo degli Stati Uniti d’America. È l’arma segreta dell’esercito USA, chiamato in causa per quelle missioni considerate fin troppo pericolose per chiunque altro. Ciò che chiede in cambio è riuscire a svelare il segreto della sua stessa esistenza.

Il volto del protagonista è modellato sulle fattezze di Keanu Reeves. I fan potranno dunque vedere l’attore cimentarsi in un gran numero di missioni suicide. La star di Hollywood ha definito la serie a fumetti come un incrocio tra la saga di “Bourne” e “Highlander. I tanti secoli alle spalle ne hanno fatto una persona in grado di apprezzare le tante culture che caratterizzano il mondo. Ha vissuto ovunque e parla centinaia di lingue differenti. Ha una memoria eidetica e un solo desiderio, ottenere la cura alla propria immortalità.

Netflix ha già stipulato un accordo per riuscire a creare un live action di “BRZRKR”. Keanu Reeves è stato però categorico, quando interrogato in merito. Anche se il personaggio è chiaramente ispirato a lui, vorrebbe vedere un altro attore interpretarlo.