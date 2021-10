John Wick 4, riprese terminate: regalo di Keanu Reeves agli stuntman

Quattro Rolex per dire grazie

L'incisione che compare dietro la cassa dell'orologio donato da Keanu Reeves a Jeremy Marinas dice molto della personalità dell'attore che è noto nell'ambiente hollywoodiano per essere un uomo riservato e molto generoso. Dietro il Rolex Submariner - orologio dal valore di circa diecimila dollari - ricevuto in regalo da Jeremy Marinas si legge: “The John Wick Five. Jeremy. Thank Yoy. Keanu. JW4 2021”, un grazie da lasciare senza parole. L'uomo, uno dei quattro stuntman del team di coraggiosi professionisti destinatari del dono della star, ha voluto rendere pubblico questo momento condividendo una foto dell'oggetto sul proprio profilo Instagram, contenuto che è stato ripreso da un profilo interamente dedicato agli orologi di lusso che conta oltre cinquecentomila follower. Il team di stuntman si era riunito per una cena informale in un bistrot di Parigi al termine delle riprese del quarto capitolo della saga cinematografica di “John Wick”, pellicola la cui uscita in sala è programmata per il 27 maggio 2022. Star assoluta di quello che è stato indicato come una delle migliori saghe action di tutti i tempi, Keanu Reeves, che torna a vestire i panni del personaggio che interpreta sul grande schermo fin dal 2014, anno di debutto del primo capitolo del franchise diretto da Chad Stahelski, dietro la macchina da presa anche nei capitoli successivi, usciti al cinema nel 2017 (“John Wick - Capitolo 2”) e nel 2019 (“John Wick - Parabellum).