È ufficiale: il regista David Ayer (The Suicide Squad; Fury) è stato ingaggiato per dirigere la pellicola The Beekeeper, che vedrà come protagonista l’attore Jason Statham. Come era già stato rivelato lo scorso anno da Deadline, la Miramax ha acquistato lo script di Kurt Wimmer per una cifra a sette zeri.

L’action thriller, basato sulla mitologia dell’apicoltura, seguirà la storia di un uomo alla ricerca di vendetta che, dopo essersi rivelato come un ex agente di una potente organizzazione clandestina, denominata “Gli apicoltori”, viene immischiato in affari di portata nazionale.