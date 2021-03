Wrath of Man, il trailer del film di Guy Ritchie con Jason Statham

Nuovo capitolo nella proficua collaborazione tra Guy Ritchie e Jason Statham . Il celebre attore sarà il protagonista di “Wrath of Man”, action adrenalinico in uscita il 7 maggio 2021 . Si tratta della quarta pellicola che vede regista e attore fianco a fianco.

L’interprete britannico deve la propria carriera a Ritchie, che lo ha fatto esordire, senza alcuna esperienza, in “Lock & Stock”, per poi sceglierlo nuovamente, due anni dopo, per “Snatch – Lo strappo”. I due non si ritrovano sullo stesso set dal 2005. Al tempo girarono “Revolver”. Gli appassionati del genere non vedono l’ora di poter ammirare la pellicola, al cinema o in digitale.

Alla quarta collaborazione seguirà in rapida successione la quinta. È attualmente in fase di lavorazione “Five Eyes”. Si tratta di un film a tema spionaggio diretto da Ritchie e previsto per il 2022. Il lavoro sul set ha avuto inizio il 14 gennaio 2021 e il cast comprende, oltre a Statham, anche Aubrey Plaza, Cary Elwes, Bugzy Malone, Josh Hartnett e Hugh Grant.